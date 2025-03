Formiche.net - Donald Trump mette nel mirino il Chips Act di Biden. Le conseguenze per gli Usa

“Il vostroAct è una cosa orribile, orribile”. Quando si è rivolto al Congresso per il suo (secondo) primo discorso da presidente,non ha usato mezze misure per criticare la legge emanata dal governo di Joe, forse la più importante in materia tecnologica. “Diamo centinaia di miliardi di dollari e non significa niente. Prendono i nostri soldi e non li spendono”, ha tuonato il presidente americano chiedendo di “sbarazzarsi delAct e di qualsiasi cosa rimanga”. L’obiettivo del precedente governo era incentivare la produzione nazionale ingolosendo le grandi aziende attraverso incentivi federali. Il piano prevedeva 39 miliardi di dollari in sussidi per la realizzazione di semiconduttori e altri componenti made in Usa, insieme ad altri 75 miliardi erogati in prestiti governativi, così da colmare la lacuna che riguarda la manifattura.