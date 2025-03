Panorama.it - Donald Trump, l'ultimatum ad Hamas. Ecco cosa prevede

L'amministrazioneha avviato colloqui diretti conper ottenere il rilascio dei cittadini americani ancora tenuti in ostaggio a Gaza. La notizia, riportata dal corrispondente di Axios Barak Ravid. Secondo due fonti anonime citate da Ravid, i negoziati coinvolgono l'inviato statunitense Adam Boehler e si concentrano, con la dovuta cautela, sulla possibile liberazione di cinque cittadini americani rapiti durante l'attacco del 7 ottobre 2023. Tra loro, solo Edan Alexander sarebbe ancora in vita, anche se le sue condizioni restano un mistero. Oltre alla sorte degli ostaggi americani, i colloqui puntano a esplorare un accordo più ampio per il rilascio di tutti i 59 prigionieri ancora nelle mani di, vivi o morti, e per discutere un'eventuale intesa che ponga fine definitivamente alla guerra.