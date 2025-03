Oasport.it - Dominik Paris: “Caldo e neve scivolosa, fare velocità è un problema. Mi dispiace per Casse”

La seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Kvitfjell è stata cancellata a causa del vento forte e delle alte temperature che si sono abbattute sulla località norvegese, sede di una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Le avverse condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori ad annullare l’ultimo test in vista delle due gare in programma venerdì e sabato (una è il recupero dell’evento cancellato a Garmisch prima dei Mondiali di Saalbach).aveva fatto segnare il secondo tempo nella prova disputata ieri in terra scandinava e sperava di avere a disposizione un’ulteriore occasione per perfezionare il proprio feeling con il tracciato, fondamentale per poter puntare con più convinzione al podio nel corso del fine settimana che propone anche il superG della domenica.