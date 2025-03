Sport.quotidiano.net - Domenica lo scontro diretto tra seconda e terza. Spezia, la sfida col Pisa è l’ultima chiamata per evitare i playoff

Il Sassuolo che pensa al Bari, alla fine della gara contro i pugliesi,, guarderà con una certa attenzione alle notizie in arrivo da La, dove i padroni di casa affronteranno il. Per il resto della Serie B l’esito del derby del Picco – perché come tale viene vissuto, a prescindere dalla diversa appartenenza regionale delle due squadre – darà l’interpretazione della fase finale del torneo. Per losi tratta del, o qualcosa di molto simile: i punti che separano la squadra di D’Angelo da quella di Inzaghi sono oggi 6, ed è chiaro che un’eventuale successo delchiuderebbe o quasi il discorso secondo posto, perché i nerazzurri non solo si porterebbero a +9, ma avrebbero anche a favore gli scontri diretti, considerando che l’andata (alla prima giornata, in agosto) si era chiusa sul 2-2.