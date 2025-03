Metropolitanmagazine.it - Dodici hacker cinesi sono stati incriminati negli Stati Uniti

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il dipartimento di Giustizia degliha incriminato, accusandoli di aver venduto alla Cina i dati di alcuni dissidenti residentiUSA. Isarebbero collaboratori e dipendi della società privata i-Soon, nota anche come Anxun Information Technology. Tra di loro, inoltre, ci sarebbero anche due funzionari della Repubblica Popolare. La i-Soon offre servizi di sicurezza al governo cinese. Nel 2024 un attacco al suo sistema centrale aveva fatto finite in rete parecchi documenti interni, diventati così di dominio pubblico. I file avevano rivelato lo sviluppo di sistemi segreti di spionaggio informatico da parte dell’azienda. Lo scambio di dati e informazioni riservate da loro sottratte sarebbe stato piuttosto remunerativo: per ogni casella di email compromessa gliricevevano tra i diecimila e i settantacinquemila dollari.