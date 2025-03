Ilrestodelcarlino.it - Dj aggredito dopo la serata in discoteca, denunciato un 18enne

Ferrara, 6 marzo 2025 – A distanza di giorni trovato uno dei presunti responsabili dell’aggressione in centro. Nel quartiere di via Arianuova non si non si è ancora spenta l’attenzione per i fatti accaduti tra sabato 22 e domenica 23 febbraio, dove cinque studenti universitari e un dj sono stati aggrediti e picchiati,essere usciti dal locale. Una notte di pura follia e violenza. L’aggressione al dj Uno dei fatti è successo attorno alle 4.45 del mattino del 23 febbraio, quando un giovane dj è statounain unadi via Arianuova. Il ragazzo, che si trovava a camminare lungo corso Biagio Rossetti in compagnia della fidanzata, è stato raggiunto da due giovani. Prima i due lo hanno accusato di aver gettato loro addosso una bottiglia di vetro nel corso della, poi lo hanno colpito con calci e pugni prima di allontanarsi a piedi.