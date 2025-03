Sport.quotidiano.net - Divisione regionale 1. Poule promozione, Tigers sconfitti a Modena. Tiberius e Riccione in campo per i playout

Finisce con un ko netto, la prima partita didi DR1 dei Villanova. La squadra di coach Miriello era di scena anella tana di una formazione di valore, attrezzata per i quartieri alti e anche con ambizioni. È finita 79-63, con gli emiliani ad andare in fuga, dal +7 del 33’ (61-54), grazie a un’ottima vena nei tiri da fuori. Il tabellino: Zannoni 23, Polverelli 11, Buo 9, Signorini 16, Bollini, Mussoni 4, T. Guiducci, Mazzotti, Donini. All.: Miriello. Sabato, alle 18.45 a Villa (dirigono Longhi e Benini), itorneranno inper la seconda partita contro Massa. Domani cominciano anche i, conimpegnate nelle prime sfide salvezza. Le squadre sono state inserite nel girone R1 assieme a Giardini Margherita, Voltone, Medolla e Basketreggio.