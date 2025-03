Lanazione.it - Disperato appello per salvare Noa. Si teme l’azione del killer dei gatti

Carmignano (Prato), 6 marzo 2025 – Noa è sparita da due settimane e la famiglia la sta cercando ovunque. I precedenti deitorturati e gettati in un tombino a Verghereto il mese scorso, poi quello della gatta impallinata a Bacchereto, destano preoccupazione. Nessuno vuol pensare che in giro, proprio a Carmignano, ci sia undeima le sparizioni alimentano ogni giorno la preoccpazione. “Noa ha 4 anni - racconta Cinzia, la proprietaria – è sterilizzata, con microchip, manto tigrato europeo scuro e non ha macchie bianche. L’ultimo avvistamento è stato l’altra settimana. La cerco di giorno e di notte. Sono passate due settimane ma di lei nessuna traccia se qualcuno sta accudendotigrati che vengo da fuori mi contatti: le foto talvolta non rendono bene”. La zona di smarrimento è via del Granaio, via Casacce, via Montalbiolo e chiesa di San Lorenzo.