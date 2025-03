Lettera43.it - Disney, nuovi licenziamenti: tagliati 200 posti di lavoro in due unità

pianifica la riduzione del personale del 6 per cento in due. Secondo fonti di Reuters, confermate anche dall’Hollywood Reporter, i tagli coinvolgeranno circa 200 impiegati di Abc News, che subirà un impatto maggiore, e di Entertainment Networks. L’obiettivo è far fronte al calo degli ascolti cui il gigante statunitense sta andando incontro nel recente periodo. L’azienda progetta di integrare anche i team editoriali e social digitali con la raccolta di notizie, gli show e le stazioni di sua proprietà. La notizia fa seguito all’annuncio che la stessa società aveva fatto a settembre 2024, quando anticipò una nuova tornata diparlando di una revisione dei costi aziendali con l’intento di «alimentare la creatività e l’innovazione all’avanguardia che i consumatori cercano e si aspettano di trovare».