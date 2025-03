Firenzetoday.it - DIRETTA / Panathinaikos-Fiorentina 2-2, Fagioli la pareggia!

Leggi su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23' Che reazione della, che in due minuti ha corretto l'avvio horror! Ancora protagonista Gosens, che appoggia al volo in area per, che col mancino, complice anche una deviazione, sigla il gol del pareggio!22' GOOOOOOOOOOOLLLLLL.