Firenzetoday.it - DIRETTA / Panathinaikos-Fiorentina 0-0, segui il live di Firenzetoday

Leggi su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18: 36 Le formazioni ufficiali. Palladino si affida ancora al 3-5-2 che ha riportato la vittoria in campionato. In porta, come già preannunciato alla vigilia, si rivede Pietro Terracciano. Davanti a lui difesa formata da Moreno, Comuzzo e Ranieri. Sulle.