Calciomercato.it - DIRETTA Europa League, Roma-Athletic e Viktoria Plzen-Lazio | Seguile LIVE

Dopo la due giorni dedicata alla Champions, scendono in campo le squadrene per l’andata degli ottavi diSi torna in campo, dopo la disputa dei playoff che hanno decretato le otto squadre che hanno passato il turno, per l’andata degli ottavi di finale dell’.Claudio Ranieri (LaPresse) – Calciomercato.itLa, guidata in panchina da Claudio Ranieri, arriva a questo appuntamento in un ottimo momento di forma, reduce da quattro vittorie consecutive in campionato, l’ultima contro il Como di Cesc Fabregas in rimonta grazie alle reti di Alexis Saelemaekers e Artem Dovbyk, e dopo aver battuto il temibile Porto nei playoff. Di contro, i baschi dell’allenatore Ernesto Valverde si presentano a questo appuntamento dopo la sconfitta patita nell’ultima partita disputata nella Liga contro l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone: quarto posto in classifica per la squadra di Bilbao e qualificazione alla prossima Champions sempre più vicino.