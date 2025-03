Calciomercato.it - DIRETTA Conference League, Panathinaikos-Fiorentina 0-0: PARTITA INIZIATA LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Spyros Louis’ tra i verdi di Rui Vitoria e i viola di Palladino in tempo realeLafa visita alad Atene in una gara valida come andata degli ottavi di finale di. Una sfida tra due formazioni che sono reduci da una vittoria nei rispettivi campionati che saràdall’arbitro belga Lambrechts.Raffaele Palladino, tecnico della(foto Ansa) – Calciomercato.itDa una parte i viola di Raffaele Palladino, settimi in classifica in Serie A dopo il successo sul Lecce che ha interrotto la striscia di tre sconfitte di fila, sono al loro primo scontro diretto nella fase a eliminazione, avendo saltato i playoff grazie al terzo posto nella fase a girone unico. Lo scopo è quello di ottenere un risultato positivo in trasferta per agevolare il ritorno in programma giovedì prossimo a Firenze e provare a tornare in finale per il terzo anno consecutivo.