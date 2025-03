Unlimitednews.it - Diplomacy Magazine – Puntata del 6 marzo 2025

ROMA (ITALPRESS) – Nella secondadi “– Il racconto della geopolitica”, il nuovo format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Anila Bitri Lani, ambasciatore della Repubblica d’Albania in Italia, e Sergio Fontana, presidente di Confindustria Albania. In studio anche l’ambasciatore Ettore Sequi che analizza gli sviluppi della guerra in Ucraina e la strategia sulla quale si sta confrontando l’Europa, anche in un’ottica di riarmo.Nella rubrica “Realpolitik” l’ambasciatore Giampiero Massolo parla delle sfide geopolitiche sempre più impegnative che deve affrontare l’Europa, anche alla luce della svolta impressa da Donald Trump alla politica estera degli Stati Uniti.mrv/satUnlimited News - Notizie dal mondo