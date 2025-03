Amica.it - Dior mette il trucco nell’angolo (interno dell’occhio)

Less is more. Con il look creato per la sfilataautunno/inverno 2025-2026, Peter Philips, il Direttore Creativo e dell’Immagine del Makeup della Maison, dimostra che per ottenere uno stile forte può bastare un tocco, se il tocco è realizzato ad arte e “pensato”. L’idea proposta daalle donne aperte a ogni possibile futuro, come vuole la moda disegnata da Maria Grazia Chiuri?Mandare ilnell’angolo, dove l’angolo è quellodell’occhio. SfilataA/I 2025/26: dove cade l’accentoNiente di più semplice, in apparenza. Come dimostrano le foto realizzate a Parigi nel backstage della sfilataper Amica.it: il make up è “solo” un accento nero che cade sulla parte interna degli occhi e che, spiega Philips, «completa un incarnato puro e luminoso».