Napolipiu.com - Dino Zoff: “Il Napoli mi ha sorpreso in positivo, Conte ha una leadership notevole”

Leggi su Napolipiu.com

: “Ilmi hainha una”">, ex allenatore e leggenda del calcio italiano, ha parlato ai microfoni di “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss, toccando diversi temi, dalla figura di Bruno Pizzul aldi, fino ai ricordi del suo titolo mondiale.SU PIZZUL E IL LORO RAPPORTO“Io e Pizzul eravamo compaesani e le possibilità di stare assieme erano tante, soprattutto d’estate, in vacanza. C’è stato un buon rapporto, era una persona speciale. La sua forza era descrivere le cose con semplicità, ma non superficialità. Lavorava senza fronzoli, come si fa oggi in tv”.SULDI“Con l’Inter mi ha fatto una grande impressione, i nerazzurri non uscivano dalla loro area nel secondo tempo. Ilmi hainper la sua determinazione nel volere il pareggio, che poi è arrivato.