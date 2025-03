Liberoquotidiano.it - "Dimostrate di servire a qualcosa, in 5 punti": terremoto alla base di Aviano, la lettera di Elon Musk

Anche il personale italiano nel mirino del governo degli Stati Uniti. O meglio, del Dipartimento per l'efficienza voluto da. Accade adUsa. Qui sono arrivate ai dipendenti alcune e-mail per tagliare sprechi e burocrazia federale. La richiesta? Dettagliare in cinquele attività svolte nell'ultima settimana. Inutile dire che l'iniziativa ha subito scatenato i sindacati, che non hanno atteso a rispondere: "Abbiamo chiesto immediatamente delucidazioni", fa sapere Angelo Zaccaria, coordinatore sindacale delladiper UilTucs. Inizialmente, l'ufficio Public Affairs del 31° Fighter Wing aveva rassicurato i lavoratori: la direttiva riguardava esclusivamente i dipendenti americani. Poi, però, il dietrofront: "anche i dipendenti italiani devono rispondere".