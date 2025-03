Digital Storytelling utilizzando strumenti innovativi il corso di formazione per docenti del primo ciclo Prezzo scontato

Leggi su Orizzontescuola.it

Ilonline è progettato per fornire aidelpratici per integrare ilnella didattica. Le lezioni sono erogate in modalità asincrona, consentendo ai partecipanti di seguire il performativo con flessibilità. Durata e modalità di accesso 14 ore di, suddivise in videolezioni da 20 minuti ciascuna; accesso .L'articolo, ildiperdel