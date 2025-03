Difesa europea Meloni dal Consiglio di Bruxelles | Sì a estensione articolo 5 della Nato all’Ucraina E non chiamatelo riarmo – Il video

Leggi su Open.online

No a truppe europee in Ucraina, sì al maxi-piano per il– anche se la parola «non è quella adatta» – e all’adozione dell’per l’Ucraina, che permette ai Paesi membri di intervenire in caso di attacco diretto contro un altro membro: questi i tre punti principali che la premier italiana Giorgiaha toccato nel punto stampa durante ileuropeo straordinario. Un confronto durante il quale i 27 Stati hanno dato il loro sì all’adozione del testo sulla. Altra storia, invece, per le conclusioni sull’Ucraina che hanno ricevuto 26 sì e un solo Paese – l’Ungheria del premier Viktor Orban – si è opposto al testo bloccandone di fatto l’adozione. Le discussioni continueranno anche in serata, ha anticipato, con l’unico scopo di perseguire «una pace giusta, che abbia delle regole».