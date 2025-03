Ilrestodelcarlino.it - Difesa da registrare. La Samb senza i tifosi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mentre Ancona festeggia i suoi centoventi anni di storia la squadra prepara la prossima sfida alla. Come era già chiaro dai giorni scorsi, nienteospiti domenica al Del Conero. Il divieto di trasferta che s’era abbattuto all’andata sulla tifoseria anconetana stavolta ferma i rossoblù: il prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, infatti, "ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo". Il provvedimento è stato adottato "in considerazione di preminenti ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica attesa la sempre più accesa rivalità tra le tifoserie interessate, alla luce delle indicazioni fornite dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive". Intanto la conferenza stampa in cui la Ssc Ancona avrebbe dovuto ufficializzare le iniziative per le centoventi candeline è slittata da ieri mattina a domani a causa dell’indisponibilità del vicepresidente Egidi.