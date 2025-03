Difesa Crosetto | rapporto tra Italia e Turchia sempre più centrale

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 6 mar. (askanews) – “In un mondo che sta cambiando molto velocemente, iltraè destinato a divenirepiù. State anticipando, dal punto di vista industriale, il futuro scenario geopolitico. Anche per questo, esprimo grande soddisfazione per la firma dell’odierno accordo tra Leonardo e Baykar Technologies, due eccellenze dell’industria della, che uniscono le loro competenze per sviluppare tecnologie ‘unmanned’. Questa partnership rappresenta un passo significativo verso innovazione e cooperazione internazionale, consolidando la posizione dell’nel settoree sicurezza. La creazione di una Joint Venture con sede inè un’importante opportunità per rafforzare capacità operative e tecnologiche del nostro Paese, contribuendo alla sicurezza globale e al progresso tecnologico.