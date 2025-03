Notizie.com - Di Nisio (Aidosp): “Non servono le armi: bisogna realizzare il sogno degli Stati Uniti d’Europa e tornare a fare politica”

Mentre scriviamo è in corso il Consiglio europeo straordinario per il RearmEurope, il piano per il riarmo che Ursula von der Leyen presenterà agliMembri. La riflessione del politologo Francesco Di, presidente di. Di): “Nonleil”C’è una cosa che non è venuta fuori nei dibattitiultimi giorni: “il pericolo del “presidenzialismo”, per quanto riguarda le conseguenze del potere assegnato a un solo uomo. E la crisi inevitabile delle democrazie occidentali, ormai “agonizzanti”. A dirlo è il presidente dell’Associazione italiana dottori in Scienze politiche ai microfoni di Notizie.com. “Le democrazie occidentali non hanno creato in tempo utile il vaccino contro le epidemie socio-politiche-economiche quando i segnali erano già chiari e nitidi”.