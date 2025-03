Amica.it - Di chi è la colpa se i capelli sono secchi dopo la doccia?

Leggi su Amica.it

Il momentoil lavaggio e la piega è quello in cui idovrebbero essere al massimo del loro splendore: morbidi, setosi e lucenti, proprio come succede dal parrucchiere. Eppure, spesso e volentieri, può succedere che ci si ritrovi con ipost lavaggio, ma senza saperne il motivo. Una chioma opaca, ruvida e difficile da gestire può avere diverse cause, che posessere legate tanto alla natura deiquanto ad alcuni errori nella detersione, ma non solo. L’utilizzo di prodotti inadeguati per il proprio tipo di, lavaggi troppo frequenti con shampoo aggressivi o non proteggere le lunghezze dal calore dell’asciugaturacomportamenti che posinfluire negativamente sulla bellezza e sullo stato di salute dei