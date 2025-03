Lettera43.it - DHL taglierà 8 mila posti di lavoro in Germania: via al piano di risparmio da 1 miliardo

Undida 1di euro da completare entro il 2027 e che passerà dal licenziamento di circa 8lavoratori. questa la strategia annunciata da DHL, gigante tedesco della logistica che ha spiegato come il taglio di circa l’1 per cento della forzatotale riguarderà la divisione Post & Parcel Germany e farà parte del programma denominato Fit for Growth. In un’intervista a Reuters è stato l’amministratore delegato Tobias Mayer a spiegare che, però, si tratterà di riduzione di personale e non di licenziamenti obbligatori. Sono circa 190i dipendenti indella divisione interessata. Il colosso impiega inoltre circa 602persone in oltre 200 Paesi in tutto il mondo.Tobias Meyer, amministratore delegato di DHL (Getty Images).L’accordo collettivo uno dei motivi dei tagliMeyer ha anche spiegato che alla base dei tagli c’è stato l’accordo raggiunto con il sindacato Verdi per l’aumento dei salari del 5 per cento e un maggior numero di giorni di ferie.