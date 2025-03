Devo dirvi che è incinta Caterina Balivo annuncia la gravidanza in diretta e gela tutti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Oggi, durante la puntata di La Volta Buona, la conduttrice Raiha sorpreso il pubblico con un annuncio inaspettato e molto particolare. La notizia, che ha lasciatoa bocca aperta, riguarda unache la conduttrice ha deciso di condividere con il suo pubblico durante la puntata del programma pomeridiano in onda su Rai Uno. “Stiamo per sentirla, per vederla, è la prima intervista e siamo molto felici”, ha dettoprima di mandare in onda il video. Unainaspettata e particolare che ha suscitando subito interesse, curiosità ma anche molta incredulità nei telespettatori del programma condotto da. Non si è trattato di un semplice annuncio, ma di un momento che, come detto, ha lasciato incredulo il pubblico che guardava la trasmissione La volta buona.