Ilfattoquotidiano.it - Deutsche Post annuncia il taglio di 8.000 posti di lavoro in Germania: “Si spediscono meno lettere e i costi aumentano”

Il servizioale tedesco,, hato che intende tagliare 8.000i dia causa del calo del numero dispedite e alla luce del calo degli utili della società madre. I tagli saranno effettuati quest’anno “in modo socialmente responsabile”, ha fatto sapere il gigante della logistica Dhl, a cuifa capo.L’anno scorso “il numero ditradizionali contenenti documenti ha continuato a diminuire”, spiega il gruppo. e l’aumento dei”, in particolare a causa degli accordi salariali stipulati con i sindacati, si legge nella nota di Dhl.I ricavi dai pacchi sono aumentati, ma non abbastanza da “compensare il calo dei volumi diaI tagli dii difanno parte di un’iniziativa più ampia di Dhl per ridurre idi 1 miliardo di euro (1,1 miliardi di dollari).