Monzatoday.it - Desio, Carnevale 2025: modifiche alla viabilità per la festa in centro

Leggi su Monzatoday.it

In occasione delladi, il comune diha emesso un'ordinanza per disciplinare la circolazione veicolare e garantire lo svolgimento in sicurezza della manizione.Chiusura al traffico e divieti di sostaNella giornata di sabato 8 febbraio dalle ore 14 alle 19 (e.