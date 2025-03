Sport.quotidiano.net - Derby del Valdarno. Una lunga storia alle spalle...

Arezzo, 06 marzo 2025 – Domenica allo stadio Gastone Brilli Peri si giocherà il 106esimodel. Si parte da qui: 6utili per il Montevarchi, con 4 successi e 2 pari. L'ultima gioia azzurra, come ricorda lo storico Leonardo De Nicola, risale addirittura alla partita di andata del campionato 2019-20, quello della. pandemia. Al "Fedini" decide la sfida un gol di capitan Scoscini, colpo di testa sottoporta prima del riposo. Domenica, al "Brilli Peri", la squadra aquilotta avrà la possibilità di uguagliare comunque la miglior serie di 7 gare utili consecutive, stabilita dalla Sangiovannese fra ildi andata del campionato 1942-43 in Serie C (3-0 azzurro a Montevarchi, con gol di Enzo Neri, Willy Lucaccini e Marino Passetti) e quello di ritorno del 23 marzo 1947 (1-0, sempre in "C", con rete decisiva del rossoblù Arnaldo Riva su rigore).