Ilgiorno.it - Deltaplano precipita in Valcuvia, soccorsi in azione fra Brenta e Laveno Mombello

(Varese), 6 marzo 2025 – Incidente nei cieli della, fra, nel Varesotto: unè caduto e lo sportivo dell’aria è rimasto ferito. Stando a una prima ricostruzione, verso le 16 di oggi, l’uomo stava volando quando ha perso il controllo deled èto. Sarebbe rimasto appeso a un albero con la vela ed è ferito. Sul posto i mezzi del soccorso sanitario, anche con l’elicottero. Ma anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Al momento non si conoscono le condizioni della persona soccorsa, anche se i mezzi sanitari stanno operando in codice giallo. Ancora ignote le cause del fatto. Per consentire la massima operatività dei mezzi sanitari aerei è stato disposto il rientro di tutti gli altri sportivi su parapendio odecollati dal Sasso del Ferro.