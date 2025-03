Terzotemponapoli.com - Del Genio: “Penso che il 3-5-2 lo vedremo ancora”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Paolo Del, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’. Il giornalista si è soffermato sul modulo che utilizzerà Antonio Conte. Il tecnico salentino sicuramente continuerà ad utilizzare il 3-5-2 per mancanza di interpreti che possano giocare con il 4-3-3 di cui tanti addetti ai lavori continuano a parlare. In effettisi dovrà fare a meno di Neres a sinistra. Okafor develavorare per raggiungere la forma sperata e pretesa dal tecnico della squadra azzurra. Di seguito le parole di Delalla trasmissione sportiva radiofonica.Del: “Conte conosce benissimo questa squadra”Così il giornalista a Kiss Kiss Napoli: “che il 3-5-2 losicuro con la Fiorentina e poi vediamo col Venezia. E credo che quando tornerà Neres si tornerà al 4-3-3.