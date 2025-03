Ilrestodelcarlino.it - Deiezioni canine abbandonate. In azione le guardie ecologiche

. Termine tecnico e un po’ asettico per identificare uno dei fenomeni di malcostume e maleducpiù diffusi e più fatidiosi. Da anni le amministrazioni pubbliche annunciano giri di vite che regolarmente si risolvono in nulla. O meglio in parchi e aree verdi (ma anche strade e marciapiedi) trasformati in toilette per cani. Le sanzioni? Un numero trascurabile per un fenomeno sostanzialmente impunito. Ora è la volta della campagna del Comune in collaborcon Gev (volontarie) che tutti i mercoledì di marzo pattuglieranno in divisa le vie del centro storico per sensibilizzare i cittadini e informare sui corretti comportamenti con il cane al guinzaglio. Le zone zone più battute saranno quelle dove si riscontra la più alta concentrdi: via Fantaguzzi, di piazza del Popolo, piazzetta Amendola, delle vie Sacchi, Chiaramonti, Uberti, Braschi, di piazza della Libertà, via Montalti, Serraglio, vicolo Morsiani, via Aldini, viale Carducci e viale Gaspare Finali procedendo verso Porta Trova, i corsi Garibaldi e Mazzini, oltre ai parchi pubblici, quali Ippodromo, per Fabio e Cesuola.