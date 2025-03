Formiche.net - Deficit a tutto spiano. Il riarmo cinese contro i dazi

Cinamuscoli e stimoli all’economia. Il Congresso del popolo, l’appuntamento politico ed economico più importante dell’anno per il Dragone, è entrato nel vivo. E non poteva mancare una risposta aiamericani. Pechino, nel comunicare l’obiettivo di crescita del 5% per il 2025, lo stesso del 2024, ha anche annunciato un massiccio piano di stimoli. Dopo, la Cina si trova ad affrontare una serie di sfide: l’inasprimento delle tariffe per le merci in ingresso negli Stati Uniti, la crisi del settore immobiliare, la deflazione e una domanda interna ancora debole. In un contesto insidioso come questo, per centrare una crescita del 5% erano fondamentali stimoli economici.E così, per contrastare gli effetti negativi deie stimolare la crescita, la Cina ha deciso di aumentare il propriodi bilancio al livello più alto degli ultimi trent’anni.