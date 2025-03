Sport.quotidiano.net - De Vrij ex sicuro. Pavard che rischio. Barella qualità totale

J. MARTINEZ 6. Attento tra i pali. Rischia un po’ troppo in costruzione.5,5. Va a un passo dal riaprire la contesa, sbagliando l’intervento che manda al tiro Moder. DE7. Sempre in anticipo su Carranza, vince il duello per distacco. Bravo a fermare anche Ueda in una situazione complicata. ACERBI 6,5. Pronto nelle chiusure e coraggioso nelle avanzate. DUMFRIES 7. La sua fisicità è determinante. Contiene Osman a dovere e si fa sentire quando spinge.7. Anche nella partenza lenta dell’Inter è uno dei pochi a sbagliare col contagocce. Suo l’assist per Thuram-gol. ASLLANI 6. Ha il merito di ridurre al minimo gli errori. Per essere il regista, è una buona base. ZIELINSKI 6. Tantae personalità nelle giocate, compresa quella dello 0-2. La pecca è il penalty fallito.