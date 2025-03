Internews24.com - De Vrij alla Uefa: «Serata speciale per me, sapevamo che sarebbe stata dura. Inzaghi all’intervallo ci ha detto quella cosa»

di RedazioneIl difensore dell’Inter, Stefan de, ha svelato un retroscena legato al discorso fatto dasquadracol FeyenoordIntervenuto ai microfoni dellaal termine di Feyenoord Inter, Stefan deha commentato il successo di ieri in Champions League, svelando anche un retroscena legato al discorso fatto da Simonesquadra.SUL MATCH – «chegiocare qui. Nei primi 20-25 minuti abbiamo sofferto un po’,che può succedere. Sono stati pericolosi senza creare grandi occasioni. Ma dopo abbiamo giocato meglio e abbiamo segnato due gol, quindi è un grande risultato per noi».LE SENSAZIONI NELL’AFFRONTARE IL FEYENOORD DA AVVERSARIO? – «Èunamoltoper me. È stato anche molto bello vedere come hanno reagito i tifosi del Feyenoord.