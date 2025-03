Napolipiu.com - De Simone: “Mandragora avrebbe voluto giocare nel Napoli, sul futuro ci saranno valutazioni”

Leggi su Napolipiu.com

De: “nel, sulci”">Nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” su Stile TV, l’agente di Rolando, Luca De, ha parlato della sfida trae Fiorentina, della crescita del club viola e deldel suo assistito.SULLA SFIDA TRAE FIORENTINA“I Viola si sono ritrovati dalla settimana scorsa dopo un periodo con qualche incertezza e alcune partite perse. Kean rientrerà proprio domenica e la ritrovata compattezza, insieme alla voglia di portare a casa un risultato positivo, può essere la spinta in più della Fiorentina. Andrà comunque ad affrontare unche difficilmente lascerà ancora punti per strada.”E IL LEGAME CON“Come tutti i napoletani che si sono affacciati in Serie A e che sono rimasti legati alla città,indossare la maglia del