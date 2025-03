Terzotemponapoli.com - De Paola: “Corsa Scudetto, sarà spettacolare”

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Paolo De, giornalista, già direttore di Corriere dello Sport e Tuttosport. Di seguito le sue parole.DesullaCosì il giornalista: “Nellanon c’è nessuna certezza perché tutte perdono punti per strada.una. I punti persi dal Napoli e dall’Inter per strada ha rianimato le altre avversarie. La Juventus non ce la metto perché alle volte pare che Motta debba restare e un altro giorno che debba andar via. La Juve ha fallito appuntamenti importanti come la Coppa Italia, contro un avversario esageratamente diverso per livello, e come la Champions League, con il PSV, in maniera se vogliamo anche vergognosa. Nel Napoli invece vedo continuità.