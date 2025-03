Juventusnews24.com - De Cuyper Juve: si inserisce un’altra big nella corsa al terzino! Aumenta la concorrenza, cosa succede

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Debig entra inper illaper l’obiettivo bianconeroCome riportato da Fichajes.net, oltre al calciomercatoe al Milan per Maxim Desinistro classe 2000 in forza al Club Brugge – c’èbig pronta a battere la.Parliamo dell’Atletico Madrid, con il tecnico Diego Simeone che ha posato la lente d’ingrandimento sul giovane esterno. Sarà asta in estate per arrivare al giocatore, protagonista in questa stagione anche in Champions League.Leggi suntusnews24.com