Lapresse.it - Ddl Spazio, via libera della Camera. Protesta con cartelli: “Giù la Musk”

Leggi su Lapresse.it

Viaal ddl. Con 133 voti favorevoli, 89 contrari e 2 astenuti Montecitorio ha approvato il disegno di legge sulle disposizioni in materia di economia dello. Il provvedimento passa adesso all’esame del Senato. La tensione,in mattinata, è salita in Aula. “Giù la“: ecco la scritta suimostrati in Aula alladai parlamentari di Alleanza verdi e sinistra dopo l’interventoparlamentare Francesca Ghirra che ha annunciato il voto contrario del gruppo sul ddl. Un provvedimento “scritto” dal “monopolista privato che potrà accedere a questa partita, cioè”, ha detto in aula Ghirra. “Il nostro governo scondinzola alla corte di Trump, le conseguenze saranno durissime visto che nessuna disposizione regolamenta il controllo esclusivo dei dati ai committenti, che per noi dovrebbero essere istituzionali ed europei.