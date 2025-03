Quotidiano.net - Ddl Spazio, ok della Camera. Opposizioni: “Regalo a Musk”. Cosa dice il testo

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 6 marzo 2025 – Via liberaal ddl. Il, che ora dovrà passare all'esame del Senato, è stato approvato con 133 sì, 89 no e 2 astenuti. A votare contro leche parlano di "occasione persa" e "" di Giorgia Meloni a Elon, soprattutto nella parte in cui istituisce per l’Italia una "riserva di capacità trasmissiva nazionale", vale a dire un sistema di trasmissioni da utilizzare in caso di calamità naturali, conflitti o altre emergenza sfruttando satelliti in orbita geostazionaria. Le, che hanno esposto anche cartelli in Aula in segno di protesta, avevano presentato emendamenti (tutti bocciati dalla maggioranza) per evitare che questa riserva sia affidata a Starlink. (FRAME) I parlamentari di Avs hanno alzato dei cartelli in Aula con la scritta 'Il troppo Stroppa' ironizzando sul nome del referente diper l'Italia, Andrea Stroppa in Parlamento, a Roma, 6 marzo 2025.