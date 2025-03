Lettera43.it - Ddl spazio: ok della Camera, la protesta delle opposizioni: «Appaltata la sovranità del Paese»

Tensione a Montecitorio durante la discussione sul ddl, il provvedimento che introduce una «riserva di capacità trasmissiva nazionale», destinata a garantire le comunicazioni in situazioni di emergenza come calamità naturali o conflitti. Nel corso del dibattito, l’opposizione ha presentato una serie di emendamenti volti a impedire che questa riserva venga affidata a Starlink, l’azienda di Elon Musk, ma la maggioranza ha respinto tutte le modifiche proposte. Il testo finale del disegno di legge è stato approvato allacon 133 voti favorevoli e 89 contrari.Giorgia Meloni con Elon Musk e Andrea Stroppa (Imagoeconomica).Marco Grimaldi (Avs): «Un ddl che è stato un ricatto fin dall’inizio»«Questo disegno di legge sull’economia delloè al centro di un ricatto fin dall’inizio», ha affermato Marco Grimaldi, vicepresidente del gruppo Avs alla, sottolineando il rischio che «lodiventi nuova terra di conquista per pochi colossi del settore».