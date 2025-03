Lanotiziagiornale.it - Ddl Spazio, dalla Camera via libera al “regalo a Musk”

Per le opposizioni è un “a Elon”. Il Ddlha ricevuto il viadelladei deputati con 133 voti a favore, 89 contrari e due astenuti. Il testo ha l’obiettivo di regolamentare e creare un possibile sviluppo economico dello, ma per le opposizioni non è nient’altro che un favore a. Il testo ora andrà al Senato. Per il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, “l’Italia indica all’Europa la rotta per lo”, essendo il “primo Paese a dotarsi di una legge sulla space economy”.Ddl, protestano le opposizioni:Eppure, mentre il ministro parla di rafforzamento della “nostra sovranità tecnologica”, le opposizioni attaccano sostenendo che siamo di fronte all’esatto opposto, ovvero una cessione di sovranità che si trasforma in unal braccio destro di Donald Trump.