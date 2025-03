Ilfattoquotidiano.it - Dazi Usa sulle auto da Canada e Messico sospesi per un mese. Lutnick: “Dal 2 aprile scattano sui prodotti italiani. Per evitarli producete qui”

Repentina marcia indietro di Donald Trump su una parte sostanziale deiscattati martedì nei confronti di. Dopo la pessima reazione dei mercati, in scia ai timori per le conseguenze della guerra commerciale sui conti delle casemobilistiche, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha annunciato mercoledì undi esenzioni nei confronti dei veicoli importati dai due Paesi confinanti. Decisione propiziata da precedenti colloqui con Ford, Gm e la stessa Stellantis, le cui catene produttive superano i confini nazionali. Intanto la Ue attende la decisione ufficiale suiche stando alle anticipazioni dovrebbero diventare operativi il 2. Il segretario al Commercio americano Howard, in un colloquio con i giornalisti a cui hanno partecipato Repubblica, Corriere e Stampa, spiega che l’Italia non si salverà grazie ai buoni rapporti tra Giorgia Meloni e il presidente Usa.