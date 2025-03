Lapresse.it - Dazi Usa-Canada, Trudeau: “Mi aspetto guerra commerciale nel prossimo futuro”

Il premier canadese, Justin, ha dichiarato che si aspetta chee Stati Uniti saranno inper ilha parlato dopo aver avuto quella che ha definito una telefonata colorita ma costruttiva con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump questa settimana.ha dichiarato che le due parti hanno discusso deie che sono “attivamente impegnate in conversazioni continue per cercare di fare in modo che queste tariffe non danneggino eccessivamente” alcuni settori e lavoratori. Ha inoltre ribadito che “non faremo marcia indietro sulle nostre tariffe di risposta fino a quando le ingiustificate tariffe americane sui beni canadesi non saranno revocate”.