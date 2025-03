Movieplayer.it - Dawson's Creek: Joshua Jackson torna nel personaggio di Pacey per colpa di Jimmy Fallon

Non solo l'attore ha ripropostoin una gag, ma si è perfino cimentato nell'esecuzione della celebre sigla della serie teen, 'I Don't Want to Wait'. Ci voleva il Tonight Show diper convincerea calarsi nuovamente nei panni diWitter, uno dei personaggi più amati di's. "Ci sono molti fan di'squi stasera", ha premessoall'inizio dello show. "Quindi, in onore di ciò, qui ora per ricreare una vera scena di'sc'è". La telecamera ha inquadrato, che indossava una delle camicie colorate caratteristiche di. "Stasera leggerò il ruolo di", ha dichiarato.ha aggiunto, "Io leggerò il ruolo di, reso famoso da James Van Der Beek". .