Leggo.it - Davide Lacerenza, il rampollo che ha speso 50mila euro in una notte alla Gintoneria: «La mia eredità prosciugata tra bottiglie e coca»

Leggi su Leggo.it

Seicentomilabruciati in tre anni, versati in gran parte alle società di, il re delladi via Napo Torriani a Milano. A dilapidare l?