Ilnapolista.it - David Sesa: «Retrocessi col Napoli in una stagione incredibile, davanti a noi si salvò il Brescia di Baggio e Toni»

ha vestito per 4 stagioni la maglia del, giocando 82 partite e segnando 6 reti, prima di iniziare la parabola discendente della sua carriera nelle serie minori. Oggi allena il Rapperswil-Jona, squadra di terza divisione svizzera e ha raccontato le sue esperienze a FanpageHa firmato il suo primo contratto da pro con lo Zurigo a 17 anni e mezzo: ricorda come ha speso i primi soldi?«Ti devo dire la verità, prendevo pochi soldi. Erano veramente pochi. Abitavo ancora dai miei genitori. Era più un rimborso spese al rialzo. Io ero giovane e mi fecero questo contratto come premio. Non giravano le cifre di oggi. Non ci ho mai badato più di tanto perché non erano i soldi la parte importante ma essere riuscito a diventare un calciatore: in quel momento sei contento e non pensi ad altre cose».