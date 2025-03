Daredevil | Rinascita Wilson Bethel condivide una sanguinosa foto BTS

Leggi su Cinefilos.it

unaBTSI primi due episodi disono ora in streaming su Disney+, e la première della serie ha preso il via con una sequenzache è culminata con la morte di un personaggio e con un altro lasciato in particolarmente malridotto.Seguono spoiler.L’episodiio “Heaven’s Half Hour” inizia con Matt Murdock (Charlie Cox), Karen Page (Deborah Ann Woll) e Foggy Nelson (Elden Henson) che si dirigono al Josie’s Bar per un drink. Si trascorre quel tanto che basta con questi amici intimi così da rendere l’incombente “evento traumatico” ancora più devastante quando arriva. Benjamin “Dex” Poindexter, alias Bullseye (), orchestra infatti un piano per attirarelontano in modo da poter prendere di mira le persone a lui più vicine e, come molti avevano previsto dopo lerivelatrici sul set, questo porta alla morte di un personaggio amato della serie.