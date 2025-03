Nerdpool.it - Daredevil: Rinascita svela cosa ha fatto Spider-Man dopo No Way Home

Con il debutto su Disney+,: Born Again) sta riportando in vita l’universo urbano di Hell’s Kitchen, riallacciando le trame delle serie Marvel targate Netflix e inserendole nella continuity del Marvel Cinematic Universe (MCU). Oltre al ritorno di Matt Murdock (Charlie Cox) e Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), la serie ha lasciato intendere un dettaglio fondamentale su un altro eroe amatissimo:-Man.Dalla fine di-Man: No Way(2021), Peter Parker non è più apparso nei progetti del MCU, lasciando i fan con una domanda senza risposta:sta facendo il Tessiragnatele?sembra fornire finalmente un indizio, grazie a un Easter egg nascosto nel discorso del neo-sindaco Fisk.L’MCU conferma che-Man è ancora in azioneDa qui seguono alcuni spoiler sui primi due episodi di