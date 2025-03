Nerdpool.it - Daredevil: Rinascita – Qual è la differenza tra un vigilante e un supereroe?

Leggi su Nerdpool.it

: Born Again ha debuttato martedì sera co i primi due episodi. La serie continua la storia didi Netflix e riporta in scena quasi tutto il cast originale. I primi due episodi sono stati recensiti per lo più positivamente e anche l’accoglienza dei fan sembra buona, ma ci sono ancora molte domande a cui rispondere. Attenzione ai leggeri spoiler oltre questo punto.SPOILER DI SEGUITO.Kingpin è un personaggio principale tanto quantoin Born Again. La sua campagna elettorale si basa sulla durezza del crimine, sulla necessità di rendere le strade di New York nuovamente sicure e di sbarazzarsi dei vigilanti che scorrazzano per le strade.White Tiger,e persino l’Uomo Ragno vengono classificati da Fisk come vigilanti sconsiderati che vagano per le strade, facendosi giustizia da soli e creando più pericoli di quanti ne salvino.