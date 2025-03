Daredevil | Rinascita Charlie Cox e Vincent D’Onofrio offrono alcuni indizi sulla seconda stagione

Leggi su Cinefilos.it

Cox e(qui la recensione dei primi due episodi) ha debuttato solo ieri su Disney+, ma il lavoroè già iniziato. Per questo, lo showrunner Dario Scardapane non ha dovuto cercare di sistemare il materiale di altri, il che significa che sarà sua la visione (e solo sua) che avremo quando l’Uomo Senza Paura tornerà nel 2026. Collider ha recentemente incontratoCox ee li ha interrogati su ciò che il futuro ha in serbo per la serie.La stampa ha visto solo due episodi, per cui non c’è nulla di troppo spoileroso. Tuttavia, gli attori di Matt Murdock e Wilson Fisk hanno lasciato trapelareimportantisu come si evolverà la serie, suggerendo che ci saranno grandi cambiamenti nelle vite di entrambi i personaggi.